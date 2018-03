By

【KTSF 郭柟報導】

週四是三八婦女節,舊金山估值官朱嘉文宣布,為了推動男女同工同酬,收窄男女財富差距,將會在月底舉行理財講座。

舊金山估值官朱嘉文說:”統計報告指,如果比較男女的平均財富,男人每賺取一元財富,女人只賺大約3毫子,所以差距是很大的。”

朱嘉文又說,拉美裔和非洲裔女性的財富差距更大,她認為要收窄男女財富差距,女性懂得理財更重要,她計劃在3月24日在Lincoln高中舉行一個講座,為每個家庭提供與理財專家和律師一對一會談。

朱嘉文說:”我們希望藉提供資訊和建議,幫他們可以計劃將來,做長遠打算、有足夠方法去投資,仔細策劃家庭未來。”

她表示,理財只是第一步,在將來必須繼續倡議男女同工同酬、確保女性有平等機會創業、以及繼續推動幫助家庭的政策等。

講座報名詳情可以致電(415) 554-5502查詢。

