舊金山將每月表揚器官捐贈者 希望更多人登記捐贈（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

為了鼓勵更多人登記成為捐贈者，舊金山市參事湯凱蒂（Katy Tang）將會每個月表揚市內所有器官捐贈者。

湯凱蒂說：”我了解亞裔文化，沒有很多亞裔登記做捐贈者，當中可能有文化隔膜，和害怕登記後，自己在生死關頭無人救援，這並非事實，如果你出事，發生車禍，絕對有人會幫你。”

她表示，在6月就有17位器官捐贈者得到表揚。

接受過器官捐贈的Vicente Agor表示，感激捐贈者救他一命，他從12歲就患糖尿病，一直要做俗稱洗腎的透析治療，直至15年後幸得有心人捐贈腎臟和肝臟得到移植，不過並非所有人像他那麼幸運。

Agor說：”我接受移植後幾年，我姊妹去世，當時正等待合適器官，去年我又腎衰竭，過了15年我又要洗腎。”

有捐贈者表示，救人一命啟發她人生的意義。

捐贈者Cyndi Kahn說：”2013年我向一個相識不久的人捐贈一個腎臟，現在他成為我最好的朋友，移植手術過後，他說我救了他一命，我就說他也救了我生命，因為他給我生命意義。”

市內目前仍有700人在等待捐贈，如果你想登記成為捐贈者，可以上網查閱：http://donatelife.net/register

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