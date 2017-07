舊金山將每月表揚器官捐贈者 希望更多人登記捐贈（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

為了鼓勵更多人登記成為捐贈者,舊金山市參事湯凱蒂(Katy Tang)將會每個月表揚市內所有器官捐贈者。

湯凱蒂說:”我了解亞裔文化,沒有很多亞裔登記做捐贈者,當中可能有文化隔膜,和害怕登記後,自己在生死關頭無人救援,這並非事實,如果你出事,發生車禍,絕對有人會幫你。”

她表示,在6月就有17位器官捐贈者得到表揚。

接受過器官捐贈的Vicente Agor表示,感激捐贈者救他一命,他從12歲就患糖尿病,一直要做俗稱洗腎的透析治療,直至15年後幸得有心人捐贈腎臟和肝臟得到移植,不過並非所有人像他那麼幸運。

Agor說:”我接受移植後幾年,我姊妹去世,當時正等待合適器官,去年我又腎衰竭,過了15年我又要洗腎。”

有捐贈者表示,救人一命啟發她人生的意義。

捐贈者Cyndi Kahn說:”2013年我向一個相識不久的人捐贈一個腎臟,現在他成為我最好的朋友,移植手術過後,他說我救了他一命,我就說他也救了我生命,因為他給我生命意義。”

市內目前仍有700人在等待捐贈,如果你想登記成為捐贈者,可以上網查閱:http://donatelife.net/register

