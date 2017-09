舊金山宣布為DACA年輕無證移民支付續期費用

By

【KTSF 黃恩光報導】

特朗普總統本月初宣布廢除DACA,這項計劃容許年幼時隨父母來美的無證人士,申請在美國居留和工作,不過需要每兩年就申請續期,這項計劃最後一次延期的截止日期是10月5號,舊金山市長李孟賢和市參議會聯合宣布,市政府會為所有需要續期的DACA申請人支付全額手續費。

DACA續期的費用是495元,舊金山市政府一向為有需要的無證人士提供續期費用津貼,由於今次可能是最後一次續期,市政府表示事態緊逼,決定支付全額費用,鼓勵年輕無證人士把握機會在美國居留。

這筆費用由市政府的一般基金支付,市長辦公室屬下的民政及移民辦事處表示,市長李孟賢制定新的財政預算,包括1,500萬元擴大市府為移民提供的法律服務和教育計劃,而這一筆額外的十萬元緊急撥款,則用來支付DACA續期費用。

市府本週六將在舊金山Mission高中舉行一場關於DACA續期的工作坊,到時會提供法律資訊,以及續期費用補助的資料,地址是18街3750號,時間是星期六下午1點到5點。

全國估計有80萬名年輕無證人士受DACA保護,其中約一成即是接近8萬人居住在灣區。

