亞太裔傳統月40週年 舊金山將有慶祝活動（視頻）

5月是全國亞太裔傳統月今年慶祝40週年,在舊金山會有多項免費活動,與眾同樂。

40年前,國會通過法案,時任總統卡特簽署法例,將每年5月定為亞太裔傳統月,全國在這個月份慶祝亞太族裔的文化。

舊金山市長麥法恩說:”舊金山的文化,3分之1是亞裔文化,我們有華裔、韓裔、日本裔、菲律賓裔、越南裔,緬甸裔和東南亞裔還有太平洋島嶼。

今年是亞太裔傳統月40週年,舊金山27個公立圖書館全個5月會舉行多項免費活動,介紹亞太裔文化、藝術和食物。

另外,為紀念已故市長李孟賢,今年開始特別設立一個獎項。

美國亞太傳統文化基金會主席鄭可因說:”因為我們很懷念李孟賢市長,還有他為人民服務的精神,所以今年我們第一年設有李孟賢市長公共服務獎,今年的獎狀會頒發給朱嘉文,我們的市估值官,她是今年的得獎者。”

朱嘉文說:”因為我們投身公共服務的人,工作帶給我們喜樂,也是我們熱情所在,我不期望有人表揚,然而得到這份殊榮,我感到謙虛和榮幸。”

為慶祝亞太裔傳統月,舊金山亞洲藝術博物館有慶祝活動,而美亞電影節首次將電影節時間從3月改到5月舉行。

大家可以瀏覽亞太傳統文化基金會的網站:http://apasf.org查詢亞太傳統月的活動時間表。

