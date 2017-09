By

【KTSF黃恩光報導】

舊金山教育委員會與舊金山市長辦公室的住屋發展部合作,將會在日落區興建100多個為教師而設的可負擔房屋。

舊金山紀事報的報導指出,根據協議,校區將會撥出位於43 Avenue介乎Irving和Judah街的Francis Scott Key Annex,該處地點從前是小學,現在是社區花園和滑板公園。

市政府將會找發展商在該處地點興建幾層樓高,最多150個可負擔房屋單位,給校區的教師和助教居住。

舊金山校區教師起薪點是57,000元,教師中間薪金為7萬元左右,很難負擔得起在昂貴的舊金山居住。

有關的發展計劃需要通過環境評估報告,政府會徵詢附近市民的意見,預計新的房屋將在2022年左右落成。

