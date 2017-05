By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市府推出新計劃,為年滿65歲的屋主簡化一項土地稅的申請豁免程序。

在現行的制度中,市府會豁免市內年滿65歲的屋主,每年要繳交的部份土地稅,但合資格的屋主要每年向市府申請。

舊金山估值官朱嘉文指,為了簡化申報程序,從本財政年度起,市府每次會為屋主自動更新這項優惠。

如果合資格屋主在本財政年度已獲豁免這筆土地稅,屋主就不需要做任何事,市府已幫屋主完成自動申報程序。

如果屋主未獲豁免,就必須要填妥一份申請表,而這份申請表4月份已經寄出,並將表格交回舊金山聯合校區。

因為舊金山現時有兩項額外土地稅,都是支援聯合校區發行債券而產生的,主要用來支付教師薪酬及學校基建,獲豁免的屋主每年可節省約250至300元稅項。

