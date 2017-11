舊金山兩天3宗槍擊案 釀一死4傷

By

舊金山在上週五至週末期間共發生3宗槍擊案,造成一死4傷,死者是在週六灣景區一宗槍擊案中喪命。

警方於週六下午3時06分接報,指Quesada大街1200號路段有槍擊案發生。

法醫已證實死者是25歲男子Ameere Jackson,他在送院搶救後不治,槍手仍然在逃。

而在上週五晚上10時左右,有兩名男子在Potrero Hill發生的槍擊案中受傷,地點在25街夾Connecticut街,二人沒有生命危險。

其中一名受害人稱,他當時在兩幢建築物之間步行,期間聽到槍聲,接著發現自己中槍。

兩名傷者分別28歲和20歲,警方暫時未知疑犯身分。

同日,在差不多同一時間,警方接報指Powell街捷運站附近的Eddy街100號有槍擊案發生,一名31歲男子和另一人中槍受傷,沒有生命危險,已送院治療。

槍手犯案後被指徒步離開現場,警方暫未公布疑犯的資料。

