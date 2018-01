By

【KTSF】

舊金山週三晚至週四凌晨發生3宗槍擊案,其中在Lower Nob Hill地區發生的槍擊案,造成一名男子性命危殆。

在這宗槍擊案中,一名49歲男子於凌晨3時左右,於Larkin街夾Hemlock街的路段,被發現中槍受傷。

傷者已送院搶救,有生命危險,行兇者仍然在逃。

而在週三晚,Civic Center附近也發生槍擊案,事發於晚上10時左右,兩名年約20餘歲的男子在Larkin街夾Grove街掏出手槍,向一名19歲青年開槍。

青年中槍後送院救治,沒有生命危險,警方稍後拘捕一名涉案疑犯。

週三晚也發生另一宗槍擊案,但警方仍在調查案發時間和地點。

在這宗案件中,一名30歲男子中槍,自行到醫院求醫,但他沒有配合警方的調查。

