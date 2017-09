By

【KTSF 崔凱橋報導】

剛過去勞工節長週末,灣區受熱浪侵襲,各個城市出現破紀錄的高溫,而舊金山有長者可能在酷熱天氣下熱死。

舊金山醫護人員證實,3名80多至90多歲的獨居長者,在剛過去的週末在家中死亡,很可能是在酷熱天氣下熱死。

當局呼籲民眾要時刻留意居住在附近的長者,以確保他們的安全。

