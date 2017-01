By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山週三一日內發生3宗涉及行人的車禍,其中一宗的女性行人傷重不治,另一宗的男性行人就情況危殆。

警方表示,週三晚約8時在日落區19街夾Judah街街口的Muni輕軌站附近,一名男性長者橫過馬路時被車撞到,送院後情況危殆。

較早前,Cow Hollow區約中午時分,一名女性長者在Buchanan夾Union街附近過馬路時,被一輛貨車撞到,送院後不治。

之後下午約3時,警方在Castro街Muni輕軌站隧道內,發現另外一名男子的屍體,身份證實是57歲男子Joaquin Barnes,警方將該案列作撞車事故調查。

更多新聞:

佛利蒙馬路水浸汽車被困 消防員救出兩人

南灣特許巴士撞倒五旬華裔婦 送院後不治

紐約州十車連環相撞 視頻拍下事發一刻(視頻)

東灣男子涉偷車被捕 車內4歲男童險被攜走

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。