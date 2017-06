舊金山3男涉101公路毆打Lyft司機 被警方拘捕

By

【KTSF 江良慧報導】

網的Lyft的一名司機,在今年較早前在101號公路上被圍毆,加州公路巡警(CHP)表示,已經拘捕懷疑涉及事件的3名男子。

事發在今年3月,一群駕駛越野電單車的人,在101號公路上包圍Lyft的司機,並毆打他,CHP週三早上突擊搜查舊金山4間民居,並拘捕3名男子。

3人分別是33歲男子的Derwayne Johnson、25歲男子的Gabriel Rodriguez,以及19歲男子的Jarrell Williams,警方同時把一些越野電單車帶走。

警方指疑犯毀壞受害人汽車,並把他打至重傷,有人用手機拍攝到當時情況,白色汽車似乎和其中一架越野電單車有碰撞,當汽車在101南行靠近Caesar Chavez出口,停在路邊時,司機被包圍並毆打。

CHP發言人Vu Williams說:”對我們很有幫助的是,其他駕駛人士提供的拍攝片段,我們看過後重返現場,並和有份調查的警員談話,他們有見過部分人於是認出他們。”

目前被扣押在監獄的3名疑犯面對的控罪包括用致命武器襲擊、毆打和毀壞,警方目前還在追緝另外第4名疑犯。

