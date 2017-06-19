舊金山3男涉101公路毆打Lyft司機 被警方拘捕

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【KTSF 江良慧報導】

網的Lyft的一名司機，在今年較早前在101號公路上被圍毆，加州公路巡警（CHP）表示，已經拘捕懷疑涉及事件的3名男子。

事發在今年3月，一群駕駛越野電單車的人，在101號公路上包圍Lyft的司機，並毆打他，CHP週三早上突擊搜查舊金山4間民居，並拘捕3名男子。

3人分別是33歲男子的Derwayne Johnson、25歲男子的Gabriel Rodriguez，以及19歲男子的Jarrell Williams，警方同時把一些越野電單車帶走。

警方指疑犯毀壞受害人汽車，並把他打至重傷，有人用手機拍攝到當時情況，白色汽車似乎和其中一架越野電單車有碰撞，當汽車在101南行靠近Caesar Chavez出口，停在路邊時，司機被包圍並毆打。

CHP發言人Vu Williams說：”對我們很有幫助的是，其他駕駛人士提供的拍攝片段，我們看過後重返現場，並和有份調查的警員談話，他們有見過部分人於是認出他們。”

目前被扣押在監獄的3名疑犯面對的控罪包括用致命武器襲擊、毆打和毀壞，警方目前還在追緝另外第4名疑犯。

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