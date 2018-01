By

【KTSF】

加州公路巡警(CHP)正追捕懷疑與週一凌晨280號公路槍擊案有關的疑犯。

警方表示,槍擊案發生在週一大約凌晨3時,位於280號公路南行線近Alemany大道出口處。

警方指,一輛當時載有5人的黑色Cadillac型號Escalade的SUV汽車,在公路行駛時,一架汽車駛近,並向SUV汽車開了數槍。

SUV車內有3人中槍受傷,受害者自行駕駛至舊金山總醫院接受治療,3名傷者均沒有生命危險。

警方週一一度全線封閉280公路南行線以作調查,直到早上7點重開。

警方仍在調查這次槍擊案的嫌犯是否有目標地犯案。

