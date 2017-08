By

舊金山3名少女涉嫌在市中心一間店舖偷取化妝品,被店員攔阻時,3人被指出動胡椒噴霧襲擊店員。

事發於晚上9時45分左右,地點在Powell街100號路段一間店舖,3名15歲少女進入店舖,被指偷取店內的化妝品。

3名店員在少女離開店舖時上前攔阻,這時少女被指朝店員噴胡椒噴霧,之後奔逃。

警員到場後,很快在目擊證人協助下將3名少女拘捕,而受害店員在現場敷藥後已無礙。

