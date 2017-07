By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山田德隆區週三下午連續發生3宗搶劫金頸鍊的案件,案發地點和時間都很接近。

第一宗案件案發生在週三下午1點半左右,一個非洲裔在Hyde夾O’Farrell街推倒一名60多歲亞裔婦人,然後搶走她的頸鍊。

兩小時後在Polk夾Ellis街,一名非洲裔搶走一名男人的金頸鍊,20分鐘之後,即是下午4點左右,兩名非洲裔在Leavenworth街500號地段搶劫一名60多歲亞裔婦,扯去她的金頸鍊和錢包。

警方表示,被搶走的頸鍊很昂貴,有一個鑲了鑽石的佛像吊墜,警方調查3宗搶劫案有沒有關聯,並呼籲大家財不可以露眼。

