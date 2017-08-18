舊金山Civic Center舉行夜市 能否續辦看市民反應（視頻）

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【KTSF 吳字斌報導】

舊金山Civic Center週四下午舉行第二場市政中心夜市，舊金山市長李孟賢再次到場支持。

市政中心夜市The Commons on 3rd Thursday，由舊金山經濟及勞動力發展局聯同Civic Center社區和其他文化娛樂機構主辦，目的是通過文化娛樂活動，來振興Civic Center社區。

市長李孟賢上個月已經為第一場活動揭幕，週四第二場活動他仍然親身來支持，問到這個系列活動結束後會否繼續舉辦，他表示看民眾接受程度。

市長李孟賢說：”其實要看民眾對活動的接受能力，民眾若接受，若喜歡，其實都是由他們決定，其中一些資金和活動，由Civic Center社區獲取政府以外的額外稅項，帶給民眾更好的活動，燈光、音樂和食物，這是一個成功的組合，那麼民眾就會持續來參加，活動就應該會維持很久。”

參與的food truck商戶都表示，活動搞得很好，很多人來這裡，因為這裡沒有很多餐館，相信很多人都希望在週四晚出來逛逛。

這個系列活動會持續到10月份，接下來9月21號，10月19號還會舉行。

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