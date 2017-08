舊金山Civic Center舉行夜市 能否續辦看市民反應（視頻）

By

舊金山Civic Center週四下午舉行第二場市政中心夜市,舊金山市長李孟賢再次到場支持。

市政中心夜市The Commons on 3rd Thursday,由舊金山經濟及勞動力發展局聯同Civic Center社區和其他文化娛樂機構主辦,目的是通過文化娛樂活動,來振興Civic Center社區。

市長李孟賢上個月已經為第一場活動揭幕,週四第二場活動他仍然親身來支持,問到這個系列活動結束後會否繼續舉辦,他表示看民眾接受程度。

市長李孟賢說:”其實要看民眾對活動的接受能力,民眾若接受,若喜歡,其實都是由他們決定,其中一些資金和活動,由Civic Center社區獲取政府以外的額外稅項,帶給民眾更好的活動,燈光、音樂和食物,這是一個成功的組合,那麼民眾就會持續來參加,活動就應該會維持很久。”

參與的food truck商戶都表示,活動搞得很好,很多人來這裡,因為這裡沒有很多餐館,相信很多人都希望在週四晚出來逛逛。

這個系列活動會持續到10月份,接下來9月21號,10月19號還會舉行。

