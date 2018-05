舊金山華埠金美倫堂週六舉行嘉年華會（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

總部位於舊金山華埠的非牟利機構金美倫堂,將於本週六舉行一年一度的嘉年華會,這個活動有什麼特別地方呢?

金美倫堂嘉年華會今年來到第70屆,每一年都會有過千人出席。

金美倫堂表示,今年的主題是世界七大奇蹟,當日的攤位是圍繞這個主題而設,嘉年華會除了是一個歡迎一家大小參與的活動外,當中的攤位,由構思至設計,全部由過百名社區青年一手包辦,因此這個活動最後成功與否,亦是一班青年的成績表。

金美倫堂代理行政總監鄺慧賢說:”是一個機會讓我們的青年去設計這個嘉年華會,我們會有很多攤位,遊戲攤位、美食,有一個很好玩的遊戲,叫跳落水Dunko,還有禮品店,有話劇,都是我們的青年去設計。”

金美倫堂表示,嘉年華會同時是一個籌款活動,所有籌得的款項,將會用來資助金美倫堂的其他活動,以及一些參加活動的低收入家庭。

嘉年華會將於本週六上午11時至下午7時,在華埠Sacramento街金美倫堂總部舉行,免費入場。

另外,金美倫堂各個暑期學習班,包括兒童班、宿營及實習計畫等,亦已經接受報名,同時亦招募暑期班義工,有興趣人士可以到金美倫堂查詢。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。