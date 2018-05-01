舊金山華埠金美倫堂週六舉行嘉年華會（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

總部位於舊金山華埠的非牟利機構金美倫堂，將於本週六舉行一年一度的嘉年華會，這個活動有什麼特別地方呢？

金美倫堂嘉年華會今年來到第70屆，每一年都會有過千人出席。

金美倫堂表示，今年的主題是世界七大奇蹟，當日的攤位是圍繞這個主題而設，嘉年華會除了是一個歡迎一家大小參與的活動外，當中的攤位，由構思至設計，全部由過百名社區青年一手包辦，因此這個活動最後成功與否，亦是一班青年的成績表。

金美倫堂代理行政總監鄺慧賢說：”是一個機會讓我們的青年去設計這個嘉年華會，我們會有很多攤位，遊戲攤位、美食，有一個很好玩的遊戲，叫跳落水Dunko，還有禮品店，有話劇，都是我們的青年去設計。”

金美倫堂表示，嘉年華會同時是一個籌款活動，所有籌得的款項，將會用來資助金美倫堂的其他活動，以及一些參加活動的低收入家庭。

嘉年華會將於本週六上午11時至下午7時，在華埠Sacramento街金美倫堂總部舉行，免費入場。

另外，金美倫堂各個暑期學習班，包括兒童班、宿營及實習計畫等，亦已經接受報名，同時亦招募暑期班義工，有興趣人士可以到金美倫堂查詢。

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