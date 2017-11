By

【KTSF 梁秋玉報導】

為解決市內交通阻塞及違規停車問題,舊金山正在試行一個新計劃,設立網的專用停車線以接載乘客。

舊金山警方9月公佈的研究數據顯示,今年4月1日至6月30日,因為阻塞道路而被警方開罰單的司機,有3分之2都是Uber和Lyft司機。

警方開出的2,656張交通違規罰單中,有1,723張都是開給網的車輛。

市長李孟賢表示,希望新設定的網的專用停車線,可以減少如並排停車、阻塞單車或公車專用線等問題,從而緩解市內交通阻塞狀況,而網的公司就會向乘客發出短訊,告知在哪裡等車或下車。

