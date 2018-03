租客告華裔業主出租非法改建單位 拒交租索償千萬（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山6名租客控告一名華裔業主,指他出租非法改建單位,並指出居住環境十分惡劣,在訴狀中列出160多條罪名,並向業主索償1,440萬,案件週一開庭審訊。

數十名華裔居民穿著深紅色T恤去到舊金山高等法院,聲援被告的華裔業主Jane Wu吳女士,逼滿了法院走廊及法庭。

原告及被告雙方的律師週一在庭上未能達成協議,要擇日再出庭。

住屋政策改良會行政副主任譚文華說:”我們很辛苦買間屋回來,本來是幫補自己的收入,幫補小朋友的學費,現在被人勒索1,440萬,你賣掉間屋也不夠,遇到這些不公平的事,我們是否應該一起出來鬥爭呢?”

吳女士與家人在2006年用約61萬,買了外Mission區一間兩層高的房屋,吳女士指,房屋的一樓被分割成4個單位,是上一手業主改建的,而她自住二樓,將一樓的單位分租給6個租客,當中有兩人是越南裔 ,兩個是拉美裔,兩個是白人。

法庭文件顯示,6名租客在2016年入稟控告吳女士一家,指分租給他們的單位是非法改建而來,在招租的時候沒有講清楚,業主當時還稱單位是合法的。

原告一方也指單位中環境欠佳,包括單位空氣不留通,沒有安裝煙霧及一氧化碳警報器,天花板滲水及有發霉的情況等,租客多次要求改善,業主亦未有理會,因此要求吳女士向租客賠償1,440萬。

代表租客的律師週一並未有回應任何提問。

一直協助吳女士的社工李愛晨指,單位是非法改建,吳女士最初並不知情,收到第一封由租客寄出的律師信後,吳女士已立即向樓宇檢查局申請,將非法單位合法化。

因為單位需要改建,所以要請租客暫時離開單位,待改建完成後,會再讓租客回來居住。

不過李愛晨指,租客不願意,還開始不交租,她質疑如果一早發現單位有問題,為什麼一班住了8年的租客,到了現在才提告。

李愛晨說:”因為我們華人的錢是留給我們下一代,這就是我們退休的物業,但現在很多律師無工作,他們專門去找這些職業租客,職業無良人士,專門去找我們這些不懂英語的移民來打劫我們。”

協助吳女士的社區人士杜麗莎指,吳女士一直很想與租客庭外和解,賠償一個合理的金額,雖然租客現在將和解金額由1,440萬減少至數十萬,但吳女士一方仍然覺得不合理。

