租客告華裔業主出租非法改建單位 拒交租索償千萬（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山6名租客控告一名華裔業主，指他出租非法改建單位，並指出居住環境十分惡劣，在訴狀中列出160多條罪名，並向業主索償1,440萬，案件週一開庭審訊。

數十名華裔居民穿著深紅色T恤去到舊金山高等法院，聲援被告的華裔業主Jane Wu吳女士，逼滿了法院走廊及法庭。

原告及被告雙方的律師週一在庭上未能達成協議，要擇日再出庭。

住屋政策改良會行政副主任譚文華說：”我們很辛苦買間屋回來，本來是幫補自己的收入，幫補小朋友的學費，現在被人勒索1,440萬，你賣掉間屋也不夠，遇到這些不公平的事，我們是否應該一起出來鬥爭呢？”

吳女士與家人在2006年用約61萬，買了外Mission區一間兩層高的房屋，吳女士指，房屋的一樓被分割成4個單位，是上一手業主改建的，而她自住二樓，將一樓的單位分租給6個租客，當中有兩人是越南裔 ，兩個是拉美裔，兩個是白人。

法庭文件顯示，6名租客在2016年入稟控告吳女士一家，指分租給他們的單位是非法改建而來，在招租的時候沒有講清楚，業主當時還稱單位是合法的。

原告一方也指單位中環境欠佳，包括單位空氣不留通，沒有安裝煙霧及一氧化碳警報器，天花板滲水及有發霉的情況等，租客多次要求改善，業主亦未有理會，因此要求吳女士向租客賠償1,440萬。

代表租客的律師週一並未有回應任何提問。

一直協助吳女士的社工李愛晨指，單位是非法改建，吳女士最初並不知情，收到第一封由租客寄出的律師信後，吳女士已立即向樓宇檢查局申請，將非法單位合法化。

因為單位需要改建，所以要請租客暫時離開單位，待改建完成後，會再讓租客回來居住。

不過李愛晨指，租客不願意，還開始不交租，她質疑如果一早發現單位有問題，為什麼一班住了8年的租客，到了現在才提告。

李愛晨說：”因為我們華人的錢是留給我們下一代，這就是我們退休的物業，但現在很多律師無工作，他們專門去找這些職業租客，職業無良人士，專門去找我們這些不懂英語的移民來打劫我們。”

協助吳女士的社區人士杜麗莎指，吳女士一直很想與租客庭外和解，賠償一個合理的金額，雖然租客現在將和解金額由1,440萬減少至數十萬，但吳女士一方仍然覺得不合理。

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