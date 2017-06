舊金山租客集會示威 抗議業主使詐逼遷行為（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

根據舊金山租客權益組織表示,越來越多的房東訛聲自住或家人搬入,而將租客趕走,市議會將立法對付這種欺騙行為。

租客權益組織Deepa Varna表示,舊金山越來越多​逼遷欺詐。

Varna說:”很多住房流失,皆因屋主以自住而逼遷 ,遠多於其他形式逼遷,大家都知舊金山至少4分之1逼遷是使詐。”

Lauren Montana是位單親媽媽,她跟女兒住在Mission區,一個單位一個月600多元,房東以父親搬入為由請她搬走,搬走之後才發現,房東最終目的是要把房子賣掉。

Montana說:”這樣的逼遷太危險了,你幾年後才發現,但單位都重新裝修,大樓在3年之內賣掉。”

根據一項調查,從2013年以來,舊金山的屋主的自住逼遷案例就增加兩倍。

為此舊金山市參事金貞妍和佩金斯,還有Mark Farrell,都有提案堵塞這種逼遷漏洞,週一召開委員會討論,不過租客權益組織就指,Mark Farrell的提案 根本解決不了問題。

Varna說:”應確保房東能通報市府,若不配合就要受罰,Ferrel的提案不夠力,非營利機構應有權利去執行,因為市府不做。”

對此,Ferrel辦公室表示,他們一直努力跟租客權益組織協商,Ferrel的提案版本是,房東必須簽署遵守逼遷法律,否則將受作偽證懲罰,同時要向租屋委員會提交證明房子是自己,或者是親人搬進去住。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。