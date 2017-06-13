舊金山租客集會示威 抗議業主使詐逼遷行為（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

根據舊金山租客權益組織表示，越來越多的房東訛聲自住或家人搬入，而將租客趕走，市議會將立法對付這種欺騙行為。

租客權益組織Deepa Varna表示，舊金山越來越多​逼遷欺詐。

Varna說：”很多住房流失，皆因屋主以自住而逼遷 ，遠多於其他形式逼遷，大家都知舊金山至少4分之1逼遷是使詐。”

Lauren Montana是位單親媽媽，她跟女兒住在Mission區，一個單位一個月600多元，房東以父親搬入為由請她搬走，搬走之後才發現，房東最終目的是要把房子賣掉。

Montana說：”這樣的逼遷太危險了，你幾年後才發現，但單位都重新裝修，大樓在3年之內賣掉。”

根據一項調查，從2013年以來，舊金山的屋主的自住逼遷案例就增加兩倍。

為此舊金山市參事金貞妍和佩金斯，還有Mark Farrell，都有提案堵塞這種逼遷漏洞，週一召開委員會討論，不過租客權益組織就指，Mark Farrell的提案 根本解決不了問題。

Varna說：”應確保房東能通報市府，若不配合就要受罰，Ferrel的提案不夠力，非營利機構應有權利去執行，因為市府不做。”

對此，Ferrel辦公室表示，他們一直努力跟租客權益組織協商，Ferrel的提案版本是，房東必須簽署遵守逼遷法律，否則將受作偽證懲罰，同時要向租屋委員會提交證明房子是自己，或者是親人搬進去住。

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