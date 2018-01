By

舊金山Parkside區週三晚發生劫車案,一名17歲少年停車後,被持槍賊匪搶去座駕。

事發於晚上7時50分左右,地點在Taraval街1100號路段,少年剛泊車,匪徒突然掏出手槍,要求少年交出汽車。

少年見狀立即步出車外,匪徒與其同謀立即登上汽車,沿Taraval街向西疾駛離開,再轉上22大街北行。

少年在案中沒有受傷,兩名匪徒估計是年輕人,目前仍然在逃。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡舊金山警局,匿名報案熱線:(415) 575-4444,或傳短訊往TIP411,內文註明”SFPD”英文縮寫。

