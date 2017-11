By

舊金山Crocker Amazon兒童公園週二下午發生刀傷血案,一名15歲少年當時與朋友在踢球,期間被一名男子持剪刀刺傷。

事發於下午2時18分左右,地點在Moscow街夾France大街的街角附近,少年當時與友人踢球,其中一人把球踢到一名45歲男子附近,男子突然發怒,在少年到他身旁拾球時,該名男子被指用剪刀刺傷少年。

少年事後需要送院治療,沒有生命危險,涉案男子則當場被捕。

