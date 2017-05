By

【KTSF】

舊金山日落區週一中午發生槍擊命案,一名16歲少年中槍後送院不治。

警方表示,現場位於日落大道夾Kirkham街附近,中槍少年送院搶救後不治。

警方估計少年可能是在駕車時中槍,案件細節仍有待調查,當局尚未公布疑犯的資料。

任何人如能對案件提供消息,可致電匿名報案熱線:(415) 575-4444,或傳短訊往TIP411,內文註明”SFPD”英文縮寫。

