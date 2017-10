By

舊金山灣景區週二早上發生槍擊案,一名14歲少年下巴士時,突然被人開槍射擊,他在走避期間扭傷腳踝,頭部也被擦傷。

警方於早上9時53分接獲舉報,案發現場位於La Salle大街夾Newcomb大街,Hilltop公園就在附近。

警方稱,疑犯與受害少年當時一同下巴士,疑犯突然開槍。

受害少年已送院治療,他沒有被子彈射中,而被指開槍的少年現年16歲,截至週三早上仍然在逃。

