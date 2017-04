涉藏大量兒童色情檔案 舊金山游泳教練被捕

By

在舊金山一間知名游泳學校任教的一名教練,涉嫌藏有兒童色情物品被警方拘捕。

舊金山警方於上月發現有人在網上藏有數百個兒童色情檔案,經調查後,週二拘捕28歲男子Nicholas Hodges。

警方首先持搜查令到Hodges位於舊金山的住屋調查,取走多部電子裝置,內藏數百個兒童色情影像檔案。

警方之後在Hodges工作的游泳學校La Petite Baleen將他拘捕。

警方在其手機中,再起出多個兒童色情檔案。

Hodges涉嫌觸犯藏有兒童色情物品、發放兒童色情物品、向兒童傳送有害物品、以及與未成年兒童發生性關係罪被捕。

他目前仍被拘留,保釋金定為335,000元。

據Hodges的Facebook帳號顯示,他於2015年9月開始在La Petite Baleen任教,之前曾在Disney Store和位於舊金山的彈床室內中心House of Air工作。

警方表示,該所游泳學校正配合警方的調查。

