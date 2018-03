舊金山賊匪公路截停Uber車 打劫亞裔珠寶商人

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山上週五中午時分發生罕見的持槍劫案,3個賊人開車跟蹤受害人乘坐的Uber汽車,在公路上截停汽車,搶走一批價值很高的寶石。

舊金山警方週一公開的資料顯示,上週五下午1點左右,3個男人在280南行線和101南行公路的分岔口,持槍搶劫一輛汽車裡面的一名亞裔男人,搶走現金、手提電腦及一批寶石。

警方沒有公開財物的金額,但透露是一筆大數目。

警方表示,3名匪徒蒙了面、戴黑帽和穿黑衣,本地KPIX電視台訪問了接載劫案受害人的Uber司機。

不願意上鏡的司機表示,她從舊金山田德隆區接了一名男乘客上車,司機表示,該乘客是珠寶商人,來舊金山參加一個展覽,司機開車後,發覺有一輛白色車一直跟著,當駛到101和280號公路分岔口時,尾隨的汽車截停Uber司機的車。

女司機說:”我不知(匪徒)是否有用槍指著我的頭,我不敢看,他叫我交出鑰匙和打開車尾箱。”

匪徒用手槍打爛兩道車窗,然後開車逃走,至今仍然在逃,事件中沒有人受傷。

加州公路巡警表示,這宗在高速公路上發生的搶劫案實屬罕見,警方表示賊人是有目的搶劫,並不是隨機犯案。

舊金山警方現正調查案件,並呼籲有線索的人士與警方聯絡,警方匿名報案熱線:(415) 575-4444。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。