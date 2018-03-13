舊金山賊匪公路截停Uber車 打劫亞裔珠寶商人

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山上週五中午時分發生罕見的持槍劫案，3個賊人開車跟蹤受害人乘坐的Uber汽車，在公路上截停汽車，搶走一批價值很高的寶石。

舊金山警方週一公開的資料顯示，上週五下午1點左右，3個男人在280南行線和101南行公路的分岔口，持槍搶劫一輛汽車裡面的一名亞裔男人，搶走現金、手提電腦及一批寶石。

警方沒有公開財物的金額，但透露是一筆大數目。

警方表示，3名匪徒蒙了面、戴黑帽和穿黑衣，本地KPIX電視台訪問了接載劫案受害人的Uber司機。

不願意上鏡的司機表示，她從舊金山田德隆區接了一名男乘客上車，司機表示，該乘客是珠寶商人，來舊金山參加一個展覽，司機開車後，發覺有一輛白色車一直跟著，當駛到101和280號公路分岔口時，尾隨的汽車截停Uber司機的車。

女司機說：”我不知（匪徒）是否有用槍指著我的頭，我不敢看，他叫我交出鑰匙和打開車尾箱。”

匪徒用手槍打爛兩道車窗，然後開車逃走，至今仍然在逃，事件中沒有人受傷。

加州公路巡警表示，這宗在高速公路上發生的搶劫案實屬罕見，警方表示賊人是有目的搶劫，並不是隨機犯案。

舊金山警方現正調查案件，並呼籲有線索的人士與警方聯絡，警方匿名報案熱線：(415) 575-4444。

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