一名年輕女子週三凌晨報稱在舊金山Mission區被一名男子綁架,指稱該名男子不准她下車。

18歲女事主凌晨2時左右登上25歲男疑犯的座駕,之後男疑犯不准她下車。

女事主在21街夾Folsom街看到一輛警車,之後成功逃出汽車,並要求警員協助。

男疑犯接著駕車離開,目前仍下落不明,但警方已尋回其汽車,並在車內找到一枝手槍。

