【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠上星期五發生珠寶店盜竊案,警方週五發布疑犯的照片,以及閉路電視片段。

案發現場是華埠天后廟街100號路段ㄧ間珠寶店,上星期五下午約3時,匪徒用鐵錘打破店鋪的櫥窗,偷走鑽石及手鐲等珠寶。

警方表示,損失總值約10萬元,沒有人受傷,警方表示匪徒是一名20多歲的非洲裔或拉美裔男子。

