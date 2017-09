舊金山華裔婦3月往巴士站途中被槍殺 疑兇終被起訴

By

【KTSF】

舊金山Oceanview區今年3月發生一宗槍擊命案,一名華裔婦人步行往巴士站途中,被人開槍擊中死亡,另外還有兩人受傷,警方日前重新拘捕早前獲釋的疑犯,並向他正式起訴謀殺和意圖謀殺罪。

被捕的24歲疑犯Jonathan Santos居住在Vallejo市,被控一項謀殺,3項意圖謀殺和5項持半自動手槍襲擊罪。

事發於3月30日早上10時40分左右,地點在Plymouth大街夾Broad街,65歲華裔婦人Lian Xiu Wu無辜喪命,另外有兩名男子中槍受傷。

Wu生前居住在案發現場附近,當時正步行往巴士站,豈料飛來橫禍。

警方在案發後,很快將Santos拘捕,但由於證據不足無法作出檢控,數天後將他釋放。

至本週二,警方再次將Santos拘捕,並正式落案起訴他,他目前仍被扣查,保釋金定為200萬元。

據死者的侄子透露,Wu在16年前獨自從中國移民來美,幫忙照僱侄子侄女,視如己出。

她努力工作14年來,終於成功申請女兒來美國團聚,但今年3月卻無辜命喪槍下。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。