【KTSF 黃恩光報導】

兩星期前,一名13歲亞裔少女在舊金山West Portal區步行時被人強拉上汽車,幸好有途人相助,及時把少女救出來,案中疑犯被控多項嚴重罪名,他週三在法庭否認所有控罪。

27歲的Lee Mason Eigl被控襲擊未成年人士、綁架、向兒童作出猥褻行為、搶劫以及恐嚇等6項嚴重罪名。

辯護律師表示,會研究被告有沒有精神問題。

上月23號下午5點,一名13歲少女在Forest Side Avenue步行時,被疑犯強行拖進汽車裡,少女尖叫引起一名途人注意,他馬上將少女從汽車裡搶救出來。

警方根據少女和目擊者提供的資料,案發後第二天拘捕了疑犯。

