【KTSF】

舊金山兩名疑犯週一清晨駕駛一輛失車,撞向一輛巡邏警車,導致一名警員受傷。

事發於清晨4時37分左右,警員在Mission街夾Allison街嘗試截停一輛失車,司機見狀突然疾駛離開。

其中一名警員步出警車外,這時疑犯的汽車撞向警車的司機位置側門,導致該名警員受傷,幸沒有生命危險。

兩名疑犯接著步出車外奔逃,其中司機被捕,另一人成功逃脫。

