舊金山華埠長者無故被打 警方拘華裔疑犯

By

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山警方週五宣布,已經逮捕到日前發生在華埠天后廟街的街頭傷人案嫌犯,對於目擊者質疑報警後警方並未及時趕到現場,負責華埠治安的中央警分局也做出回應。

週二下午,70多歲的寧陽會館長老黃永倫走在天后廟街,遭人毆打致頭破血流。

舊金山市警局中央警分局葉培恩週五向本台證實,已經逮捕到一名華裔涉案嫌犯,他是一名62歲男子,街坊都認識他。

根據警方表示,嫌犯名叫 Hon Gin,由於受害人是一名長者,嫌犯將面對虐待老人,以及嚴重傷人罪兩項罪名起訴。

Hon Gin在華埠人稱「阿昌」,是一名流浪漢,經常在華埠街頭遊蕩,案發後有民眾認出他的身分,又有民眾提供線索,才導致警方迅速破案。

警方證實,嫌犯過去也有打人紀錄。

葉培恩說:”嫌犯有犯罪前科,其中包括多起傷人,還包括虐待老人,所以我很高興有社區的幫助,我們認出他並且盡快的找到他,他現在已經被拘禁。”

受害人週二下午1點半左右走在天后廟街,行經一家印刷廠前面時,在路上無緣無故遭到一名男子毆打,頓時血流如注,沾滿了襯衫。

目擊者報警後,警方和救護車20分鐘後才趕到,被質疑延誤時機,葉培恩也做出解釋。

葉培恩說:”當時每個警察單位都已經在執行優先報案,沒有任何警員有空,一名警官不得不從原本的任務抽調一名警員,趕到天后廟街處理。”

葉培恩強調,當天的情況很罕見,需要臨時抽調人力配合,才會有所延誤,希望不要再度發生。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。