六福珠寶行劫案華裔疑犯落網 警方歸功警民合作

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山警方日前發布華埠上月初六福珠寶行搶劫案的疑犯照片以及閉路電視片段,警方表示,在市民協助下,已經拘捕華裔疑犯。

警方表示,上星期五公佈疑犯照片和搶劫案錄像之後,週日有市民通知警方,表示認得疑犯,警方根據市民提供的資料以及其他線索,確認疑犯是21歲舊金山居民Matthew Ho 。

警方晚上在西增區(Western Addition)Fell街300號地段,疑犯的寓所拘捕了他,警方表示,今次是警民合作促成警方快速破案的好例子。

舊金山警方發言人接受電話訪問時說:”當我們與市民合作,警方更有效破案,尤其在這案件,一名市民認得疑犯,告訴我們他的名字,以及其他調查線索,協助我們辨認以及找到疑犯。”

Ho面對爆竊、嚴重襲擊他人,以及企圖搶劫等控罪,警方表示,Ho沒有案底。

舊金山警方表示,上月3號中午12點半,有人持槍闖進位於Grant街800號地段的珠寶行,推倒一名員工在地上,然後用槍指嚇其他員工,賊人用錘子打爛飾櫃,企圖搶走裡面的黃金和鑽石首飾,不過最後什麼都沒有搶走。

警方探員在案發現場一帶大幅蒐集閉路電視片段,並發布疑犯照片,促成這次破案。

