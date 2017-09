By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山華埠週三有人搶劫海味蔘茸鋪,企圖偷走價值約1,000元的花旗蔘,賊人在幾分鐘內被制服。

事發的海味蔘茸鋪位於Stockton夾Pacifica街附近,有店職員表示,週三晚約6時準備收工時,見一個男人突然闖入店內,搶走一箱價值約1,000元的花旗蔘,沿Jackson街拔足逃跑。

附近目擊者不斷大叫”搶劫”,亦有人去追賊,大約5至10分鐘後,3名便衣警察追上賊人,並將他制服在地上,之後將他拘捕,制服過程被目擊者拍攝到,有附近商戶指經常有人搶劫海味蔘茸,差不多每星期都有,華埠警察太少了。

警方表示,該3名便衣警察當時是在Muni巴士上巡邏,至於賊人則被起訴輕罪後,獲釋候審.

