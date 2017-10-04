舊金山市參議會推翻Noriega街大麻藥店開業許可

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【KTSF 陶璟樂報導】

舊金山市參議會週二晚表決是否批准在日落區Noriega街開大麻藥店，最後以9比2大比數通過上訴案，也就是大麻藥店不獲批准，不能開業。

大批反對開店的民眾週二在公聽會上發表意見，重申立場。

反對者黃偉生說：”開在住宅區我絕對反對，因為對下一代成長絕對有影響。”

大麻藥店發言人Eliot Dobris說：”太平洋法律中心、日落區居民太沒耐心，我們很失望。”

多個市參事抨擊太平洋法律中心散播謊言和錯誤資訊，製造對大麻的恐慌，指責他們是一個仇恨組織，又表示日落區居民不需要倚靠太平洋法律中心發聲。

日落區的市參事湯凱蒂表示，一些上訴人士的發言並非事實，例如是大麻藥店不會增加罪案，亦對此感到冒犯，她尊重日落區居民的意見，亦希望他們能學習，了解更多大麻知識。

湯凱蒂說：”日落區居民出來反對大麻店，我真希望他們花多些時間，了解大麻的醫療效果和好處。”

市府規劃部門在7月時批准在該地點開大麻藥店，反對開店的民眾於是提出上訴，將這個爭議多年的議題擺上市參議會中討論，最後以9比2大比數通過上訴案，也就是大麻藥店不獲批准，不能開業。

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