舊金山市參議會推翻Noriega街大麻藥店開業許可

【KTSF 陶璟樂報導】

舊金山市參議會週二晚表決是否批准在日落區Noriega街開大麻藥店,最後以9比2大比數通過上訴案,也就是大麻藥店不獲批准,不能開業。

大批反對開店的民眾週二在公聽會上發表意見,重申立場。

反對者黃偉生說:”開在住宅區我絕對反對,因為對下一代成長絕對有影響。”

大麻藥店發言人Eliot Dobris說:”太平洋法律中心、日落區居民太沒耐心,我們很失望。”

多個市參事抨擊太平洋法律中心散播謊言和錯誤資訊,製造對大麻的恐慌,指責他們是一個仇恨組織,又表示日落區居民不需要倚靠太平洋法律中心發聲。

日落區的市參事湯凱蒂表示,一些上訴人士的發言並非事實,例如是大麻藥店不會增加罪案,亦對此感到冒犯,她尊重日落區居民的意見,亦希望他們能學習,了解更多大麻知識。

湯凱蒂說:”日落區居民出來反對大麻店,我真希望他們花多些時間,了解大麻的醫療效果和好處。”

市府規劃部門在7月時批准在該地點開大麻藥店,反對開店的民眾於是提出上訴,將這個爭議多年的議題擺上市參議會中討論,最後以9比2大比數通過上訴案,也就是大麻藥店不獲批准,不能開業。

