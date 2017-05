舊金山新屋可負擔單位應佔多少 市參事下週定奪（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山近日因為私人房屋發展項目當中可負擔房屋應佔的比例,引起多名市參事的熱議,並出現兩個比例不同的建議書。

今次的爭論沿於去年舊金山選民投票通過的C提案,C提案由市參事金貞妍(Jane Kim)及佩斯金(Aaron Peskin)提出,建議私人房屋項目中,25%是可負擔房屋,當中15%劃分給低收入家庭,10%是劃給中等收入家庭。

雖然選民最後以近7成選票通過C提案,但市長李孟賢表示,25%的比例尚未落實,因為25%只是一個最理想的目標,而提案中亦有提到,最終的比例是要視乎實際的經濟情況而定,而根據市主計長最新的報告指,可行的比例是18%。

李孟賢認為,25%的可負擔房屋比例實際上太高,反而會嚇怕發展商。

李孟賢說:”問題是發展商會否同意呢?大部分的都說就算願意都不能,因為不能回本,會蝕錢,如果你建屋要蝕錢,你就不會再建。”

同時,李孟賢承認,市府一直以來都沒有為市內一些中等收入家庭提供任何實質的房屋援助,間接將他們逼出舊金山,因此希望這個計劃可以以中收入家庭為主。

市參事安世輝(Ahsha Safai)代表的第9區,有市內最多的中收入工人家庭,他就提出將18%的可負擔房屋比例,平均分給3個收入階層,以1人家庭為例,分別是低收入,年收入上限約4萬4千,以及地區收入中位數80%及110%的組別,年收入上限分別為64,400元及88,750元。

安世輝說:”這個比例是希望為清潔工以至消防員及教師等提供房屋,涵蓋了不同勞動人口,因為他們在房屋市場中通常被遺忘,我們正大力推動。”

安世輝與金貞妍等人在這個問題上已作出多次討論,金貞妍在看過主計長的報告後,就將比例改成24%,當中15%是低收入家庭,9%是中收入家庭。

她表示,州府早前通過法例,容許發展商興建高一點的建築物,額外增加35%的發展空間。

主計長的報告指,如果發展商願意利用這條法例,24%的可負擔房屋比例是絕對可行,而這個比例亦絕不會影響發展商投資的意欲。



金貞妍說:”我希望民選官員為工人階級及中產家庭爭取利益,而不是服務發展商,這是數月來我們的爭拗點所在。”

週一有幾十名華裔市民來到市府支持金貞妍,他們亦在土地開發委員會上逐一發言。



華協中心代表方潔瑩(Kitty Fong)說:”現在變成是鷸蚌相爭,發展商得利,我們認為政府不應該為了發展商的利益,而去罔顧我們一班需要房屋的市民。”

市參事金貞妍及安世輝指,雙方很快會達成共識,最終的比例是多少,最快於下星期有結果。

