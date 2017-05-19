舊金山市參事會就新屋可負擔房屋比例達共識（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】
舊金山近日因為私人房屋發展項目當中，可負擔房屋應佔的比例在市參議會引起兩派之間的爭議，並出現兩個比例不同的建議書，經過連日協商之後，雙方終於達成共識。
舊金山選民去年通過由市參事金貞妍及佩斯金提出的C提案，建議新的私人房屋發展項目，發展商需要興建25%可負擔房屋，當中15%劃分給低收入家庭，10%是劃給中等收入家庭。
雖然如此，可是C提案亦有提到，最終的可負擔房屋比例，要視乎實際的經濟情況而定，而市主計長最新的報告指出，可行的比例是18%。
市參事安世輝代表的第9區提出將18%的可負擔房屋比例，平均分給3個收入階層，而金貞妍就主張把可負擔房屋比例定為24%，當中15%是低收入家庭，9%是中收入家庭。
兩派市參事聽取社區意見之後，花了許多時間協商，終於週三晚達成協議，有參與協商過程的華裔租客表示感到欣慰。
社區住客聯會理事鄧慶之說：”這次總算有進步，我們通過大批住客去市政府開會，得到市參事聽我們的聲音，我們覺得有進展，都算進了一步，可是遠遠不夠，希望今後繼續努力，使更多可負擔房屋給我們窮苦住客。”
金貞妍用兩個pie來解釋新的比例，一個代表出租房屋，發展商需要撥出12%的單位給低收入人士，而中等收入人士與較高收入人士的可負擔單位比例就各佔4%。
至於可供出售的房屋，其中10%為低收入人士而設，5%賣給中等收入人士，另5%賣給較高收入人士，例如教師和消防員。
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