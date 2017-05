舊金山市參事會就新屋可負擔房屋比例達共識（視頻）

By

舊金山近日因為私人房屋發展項目當中,可負擔房屋應佔的比例在市參議會引起兩派之間的爭議,並出現兩個比例不同的建議書,經過連日協商之後,雙方終於達成共識。

舊金山選民去年通過由市參事金貞妍及佩斯金提出的C提案,建議新的私人房屋發展項目,發展商需要興建25%可負擔房屋,當中15%劃分給低收入家庭,10%是劃給中等收入家庭。

雖然如此,可是C提案亦有提到,最終的可負擔房屋比例,要視乎實際的經濟情況而定,而市主計長最新的報告指出,可行的比例是18%。

市參事安世輝代表的第9區提出將18%的可負擔房屋比例,平均分給3個收入階層,而金貞妍就主張把可負擔房屋比例定為24%,當中15%是低收入家庭,9%是中收入家庭。

兩派市參事聽取社區意見之後,花了許多時間協商,終於週三晚達成協議,有參與協商過程的華裔租客表示感到欣慰。

社區住客聯會理事鄧慶之說:”這次總算有進步,我們通過大批住客去市政府開會,得到市參事聽我們的聲音,我們覺得有進展,都算進了一步,可是遠遠不夠,希望今後繼續努力,使更多可負擔房屋給我們窮苦住客。”

金貞妍用兩個pie來解釋新的比例,一個代表出租房屋,發展商需要撥出12%的單位給低收入人士,而中等收入人士與較高收入人士的可負擔單位比例就各佔4%。

至於可供出售的房屋,其中10%為低收入人士而設,5%賣給中等收入人士,另5%賣給較高收入人士,例如教師和消防員。

