舊金山華裔市參事李麗嫦提案彈劾特朗普總統（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華裔市參事李麗嫦提案彈劾特朗普總統，並在市府門前舉行示威。

近百名示威者週二在烈日之下來到市府門前舉行集會，聲援由李麗嫦提出彈劾總統特朗普的議案。

李麗嫦說：”現在是時候了，我們花太多時間把出自白宮的怪異及危險行為正常化，是時候到舊金山要求彈劾特朗普。”

李麗嫦指出，特朗普上任第一天以來，他所提出的移民政策改革、旅遊禁令、醫保改革等政策，令到國內很多人不受保護，處於驚恐、不穩定的狀態中。

而特朗普作為總統，經常在社交網站上發言，煽風點火，令國民擔心核戰會否有爆發的一天，明顯已失去民心。

加上通俄醜聞，在聯邦調查局的調查進行中突然解僱聯邦調查局局長James Comey，有妨礙司法之嫌，將總統權力凌駕於法律之上，實在不適合再做總統。

田德隆華裔權利協會張素嫻說：”我們這班長者，大家都很擔心，現在總統對移民、減稅的政策，其實對我們低收入及長者很不利，我們來支持彈劾，因為我們覺得特朗普不稱職做我們的總統。”

李麗嫦週二在市參議會上提案，她補充，一個地方政府是沒有權啟動彈劾總統的程序，但市府通過這項提案，無形會成為一種推動力，讓代表加州的國會議員知道城市的要求，亦是時候就彈劾特朗普作出適當的行動。

除了舊金山，全國一共有16個地方通過相類似的法案，包括東灣奧克蘭（屋崙）、柏克萊及阿拉米達（Alameda）市等。

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