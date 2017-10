舊金山華裔市參事李麗嫦提案彈劾特朗普總統（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華裔市參事李麗嫦提案彈劾特朗普總統,並在市府門前舉行示威。

近百名示威者週二在烈日之下來到市府門前舉行集會,聲援由李麗嫦提出彈劾總統特朗普的議案。

李麗嫦說:”現在是時候了,我們花太多時間把出自白宮的怪異及危險行為正常化,是時候到舊金山要求彈劾特朗普。”

李麗嫦指出,特朗普上任第一天以來,他所提出的移民政策改革、旅遊禁令、醫保改革等政策,令到國內很多人不受保護,處於驚恐、不穩定的狀態中。

而特朗普作為總統,經常在社交網站上發言,煽風點火,令國民擔心核戰會否有爆發的一天,明顯已失去民心。

加上通俄醜聞,在聯邦調查局的調查進行中突然解僱聯邦調查局局長James Comey,有妨礙司法之嫌,將總統權力凌駕於法律之上,實在不適合再做總統。

田德隆華裔權利協會張素嫻說:”我們這班長者,大家都很擔心,現在總統對移民、減稅的政策,其實對我們低收入及長者很不利,我們來支持彈劾,因為我們覺得特朗普不稱職做我們的總統。”

李麗嫦週二在市參議會上提案,她補充,一個地方政府是沒有權啟動彈劾總統的程序,但市府通過這項提案,無形會成為一種推動力,讓代表加州的國會議員知道城市的要求,亦是時候就彈劾特朗普作出適當的行動。

除了舊金山,全國一共有16個地方通過相類似的法案,包括東灣奧克蘭(屋崙)、柏克萊及阿拉米達(Alameda)市等。

