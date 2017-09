市府工程影響生意 舊金山市參事建議發補助金助商戶（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

就舊金山市內的一些大型建築工程對附近商家的影響,3名市參事週三就這個問題舉行聽證會,試圖了解市府能夠如何幫助受影響商戶。

舊金山市府數據顯示,West Portal 和Castro區兩項近年來的大型工程,令商戶的生意損失超過12% ,這個數據還沒有計算中央地鐵工程對華埠商家生意的影響,因為市府目前還沒有華埠這方面的數據。

週三的聽證會是由市參事余鼎昂、佩斯金和金貞妍要求舉行,其中,佩斯金選區內的華埠目前不斷接獲商家投訴中央地鐵工程損害他們的生意,佩斯金提出,舊金山在協助受影響商戶時,應該考慮效仿洛杉磯的做法,向受影響商戶給予多達5萬元的補助。

金貞妍說:”我要再爭取市參事佩斯金、余鼎昂和我提出的補助計劃,我們爭取到50萬來協助受建築工程影響的商戶,我們希望能夠盡快推出這項目。”

邵旗謙在華埠經營旅行社已有30年,他週三在聽證會上表示,有不少商家因為生意受損而必須關門,施工部門也沒有給商家一個建築工程時間表來幫助商家有效應對。

邵旗謙說:”如果市府能夠在準備工程的時候,他們能夠預想到對華埠或舊金山的商戶會有一定的影響,他們應該留一部分的資金,來幫助這些商戶,但是我覺得他們沒有一個周詳的計劃,是一個很失敗的做法。”

代表市長辦公室職商事務組的陳嘉霖表示,需要取得更多資料以制定應對措施。



陳嘉霖說:”究竟哪些是高影響商戶,我們會有一個準確的數據,要用什麼方法去制定,而不是籠統的數字,我們必須知道他們是開了多久,什麼原因受到影響,也要和商戶有一個商討的時間,了解什麼才能夠幫得到他們,和一個對大範圍都有好處的方法。”

