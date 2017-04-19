舊金山提案禁售有口味煙草產品 李孟賢支持（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市議員Malia Cohen 提案，從明年開始全面禁止售賣含有口味的香煙和煙草產品，市長李孟賢表示會簽署提案。

這些顏色亮麗、包裝精美的煙草產品，有水果、炸雞、薄荷口味，當中包括香煙、雪茄和電子煙等煙草產品。

醫學報告顯示，年紀輕的人越早吸煙，就越容易上癮，反煙人士表示，煙草業利用廣告，瞄準低收入族群，向他們推銷煙草產品。

醫學博士陳楚利說：:我們華人很易患氣腫與肺病，也容易得心臟病和糖尿病，到晚年時便很危險。”

有鑑於此，Cohen動議立法禁止在舊金山售賣含口味的煙草產品，在美國一些如緬因州、紐約市和芝加哥，都有限制售賣含口味煙草產品，例如不能在學校附近售賣，但舊金山的這項法例，將在市內全面禁售有口味的煙草產品，Cohen表示這將不影響煙民。

Cohen說：”我們並非視吸煙為犯罪，我們了解煙民會上癮，我們要告訴煙草業，其市場行銷和宣傳技巧有害。”

李孟賢亦說：”這是要戳破那薄荷假象、糖果假象、廣告假象，議案提交，我很樂意簽署。”

議案一旦簽署，將在明年1月1日開始實行，由公共衛生局實行管制。

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