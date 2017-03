By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市議員Mark Farrell週二提出法例,規定所有超過100萬元的市府工程,都必須放符合市府的員工政策。

在市議員Mark Farrell 的提案下,舊金山所有超過100萬的公共工程,例如Van Ness Avenue的巴士專用道工程,和許多學校的基礎建設工程,都必須採用舊金山的勞工協議。

這意味著,這些工程將僱用更多舊金山市民,並確保他們獲得適當的工資,還要增加僱用從學徒計劃畢業的人 ,從而確保有關工程不會因為罷工而停頓,加劇城市內的交通阻塞問題。

Farrell說:”舊金山目前許多大型工程造成許多交通阻塞,試想若有某項工程因故停頓3個月,舊金山就數月受害,我們可不想見到這情況。”

這項提案目前獲得勞工組織和另外6名市議員的支持,將先交由土地使用委員會討論,之後再由市議會表決。

