舊金山市容骯髒 市參事要求增撥經費清潔街道（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

大家經過舊金山，或者住在舊金山，有否覺得街道很骯髒，有市參事提出市府應該額外增加撥款來清潔街道。

市參事金貞妍（Jane Kim）週四一早來到華埠一間有40多年歷史的餅店，與商戶及社區領袖見面，瞭解該區清潔街道的情況。

幸福餅店東主趙浩源說：”可以說是非常污糟，我們已經是一早回來，講你都不會信，未夠6時，已經清潔外面，夜晚又會清潔，即是你一清潔完，又會再污糟。”

安老自助處行政總裁鍾月娟（Anni Chung）說：”自己剛剛在香港回來，一回到華埠就聞到街道有一種臭味，由我們Jackson街的辦公室去到我們花園角的會所，雙眼要看著地下，現在治安不好，但為什麼我們要看著地下，因為隨時你不看著，就會踩到骯髒物。”

金貞妍表示，市府每年達100億元的財政預算中，只預留大約4,000萬聘請工人，及利用洗街車清掃街道，認為市府有必要增加撥款。”

金貞妍說：”我代表市中心選區，包括田德隆區及南Market一帶，我每日每夜都聽到有人指街道越來越髒，而我們的居民想市府做得更多。”

因此，金貞妍提出在市府的普通基金中，追加一筆達250萬的補充撥款，集中清潔全市街道，包括聘請多至少11名清潔工。

金貞妍指出，香港有近750萬名居民，清潔工達6,000名，舊金山有近85萬人，但全市卻只有約250名清潔工，人均比例相差很遠，為了提升市民的生活質素及促進旅遊業，有必要做得更多。

幸福餅店東主趙浩源說：”起碼所有人來華埠，不只是遊客，普通人來，都看到華埠是乾淨的，不像現在個個好似踩地雷，我想撥款是非常有幫助。”

金貞妍指出，這個提案將會在下星期二舉行的市參議會中提出，如果獲得其他市參事支持，最快可在2018年至2019年實行。

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