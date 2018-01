舊金山市容骯髒 市參事要求增撥經費清潔街道（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

大家經過舊金山,或者住在舊金山,有否覺得街道很骯髒,有市參事提出市府應該額外增加撥款來清潔街道。

市參事金貞妍(Jane Kim)週四一早來到華埠一間有40多年歷史的餅店,與商戶及社區領袖見面,瞭解該區清潔街道的情況。

幸福餅店東主趙浩源說:”可以說是非常污糟,我們已經是一早回來,講你都不會信,未夠6時,已經清潔外面,夜晚又會清潔,即是你一清潔完,又會再污糟。”

安老自助處行政總裁鍾月娟(Anni Chung)說:”自己剛剛在香港回來,一回到華埠就聞到街道有一種臭味,由我們Jackson街的辦公室去到我們花園角的會所,雙眼要看著地下,現在治安不好,但為什麼我們要看著地下,因為隨時你不看著,就會踩到骯髒物。”

金貞妍表示,市府每年達100億元的財政預算中,只預留大約4,000萬聘請工人,及利用洗街車清掃街道,認為市府有必要增加撥款。”

金貞妍說:”我代表市中心選區,包括田德隆區及南Market一帶,我每日每夜都聽到有人指街道越來越髒,而我們的居民想市府做得更多。”

因此,金貞妍提出在市府的普通基金中,追加一筆達250萬的補充撥款,集中清潔全市街道,包括聘請多至少11名清潔工。

金貞妍指出,香港有近750萬名居民,清潔工達6,000名,舊金山有近85萬人,但全市卻只有約250名清潔工,人均比例相差很遠,為了提升市民的生活質素及促進旅遊業,有必要做得更多。

幸福餅店東主趙浩源說:”起碼所有人來華埠,不只是遊客,普通人來,都看到華埠是乾淨的,不像現在個個好似踩地雷,我想撥款是非常有幫助。”

金貞妍指出,這個提案將會在下星期二舉行的市參議會中提出,如果獲得其他市參事支持,最快可在2018年至2019年實行。

