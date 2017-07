By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山法庭因為面對530萬的預算赤字,而必須減少職員的工作時間,並迫使職員休無薪假期。

州府對舊金山法院的撥款在本財政年度削減9%,法庭將從8月4日開始到明年6月,強迫職員休11天的無薪假期。

當局表示,這是避免裁員的方法。

從9月1日開始,法庭書記辦公室每週五只是從上午8點半開到下午1點,職員每個月的一個星期五必須休無薪假,刑事、民事、家庭和青少年法庭的辦公室,每週五只開到下午1點。

當局表示,法庭在週五仍會運作,但是時間將受人力影響而作相對的調整。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。