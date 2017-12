舊金山市府通過撥款 資助受央鐵工程影響華埠商戶（視頻）

By

【KTSF 游瑋珊報導】

舊金山市參議會預算與財政委員會,週四通過撥款資助受中央地鐵工程影響的華埠商戶。

中央地鐵2012年開始動工,原本計劃在明年底通車,基於工程延誤,許多商戶的生意也都受到打擊,特別是店面被圍欄擋住的商戶,市府研究商店的銷售稅數字,一些商戶的生意甚至下跌五成。

市府於是決定從預算中撥出225,000 元,來補償受影響商戶,在計劃下直接受影響的商戶可以獲得最多一萬元的補償,間接受影響的商戶,可以獲得最多5,000元的補償。

受市府確認受影響的商戶,是在Stockton街介於Sacremento街和Jackson街的路段,市府已經通知最直接受影響的61個商戶,當中有36個業主已經遞交申請。

市參事佩斯金(Aaron Peskin)說:”這並不是很多錢,但是將能夠幫助掙扎中的生意,這筆錢可以用來支付職員的薪水、水電雜費和租金。”

獲批准的申請,最早可以在12月底之前獲得補助。

一些華埠商家表示,Stockton 街以外的生意也受影響,市府表示,這些商家甚至是聯合廣場和四街生意受影響的商戶,也都可以提出申請。

佩斯金也補充,市府也正在研究未來類似資助在大型工程項目中受影響的商戶。

市參議會的預算與財政委員會週四也通過撥出另外225,000元給華埠,進行環境管理和營銷方面的資助,並將推行為花園角停車場提供停車費折扣計劃。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。