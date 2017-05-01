舊金山日落區獨立屋較叫價高出55萬成交（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】
舊金山日落區一棟住宅最近以155萬成交，比原本上市的售價高出了55萬元，顯示舊金山房屋市場仍然熱絡。
位於舊金山日落區25街1531號的一棟三房兩浴的獨立房屋，居住面積大約1,700平方呎，上市售價是99.5萬元。
代售該房屋的經紀表示，他們列出較低售價，也是希望吸引較多買家競標，果然在看房時間高峰期，有40、50人來看房，總共收到18個買家給出的成交價，最後屋主決定以155萬元售出，而且買主全部現金付款，5天就能完成過戶手續 。
根據房屋銷售網站Trulia提供的資料顯示，舊金山19街以西的日落區房屋，目前每平方呎售價已高達875元，顯示舊金山房屋市場仍然熱絡。
另外，房屋地產分析公司CoreLogic的研究發現，灣區3月份銷售的新屋、二手房及公寓單位總共超過7,200間，是5年來新高，比2月份上升約51%，比去年同期上升約4%。
而灣區3月份房屋成交的中位價是709,000元，南灣Santa Clara縣的中位價則是988,000元。
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