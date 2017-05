舊金山日落區獨立屋較叫價高出55萬成交（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山日落區一棟住宅最近以155萬成交,比原本上市的售價高出了55萬元,顯示舊金山房屋市場仍然熱絡。

位於舊金山日落區25街1531號的一棟三房兩浴的獨立房屋,居住面積大約1,700平方呎,上市售價是99.5萬元。

代售該房屋的經紀表示,他們列出較低售價,也是希望吸引較多買家競標,果然在看房時間高峰期,有40、50人來看房,總共收到18個買家給出的成交價,最後屋主決定以155萬元售出,而且買主全部現金付款,5天就能完成過戶手續 。

根據房屋銷售網站Trulia提供的資料顯示,舊金山19街以西的日落區房屋,目前每平方呎售價已高達875元,顯示舊金山房屋市場仍然熱絡。

另外,房屋地產分析公司CoreLogic的研究發現,灣區3月份銷售的新屋、二手房及公寓單位總共超過7,200間,是5年來新高,比2月份上升約51%,比去年同期上升約4%。

而灣區3月份房屋成交的中位價是709,000元,南灣Santa Clara縣的中位價則是988,000元。

更多新聞:

示威者反特朗普減稅案 憂削可負擔房屋撥款(視頻)

灣區3月房屋銷售創5年新高 中位價近歷史高位

舊金山地產轉讓稅收創新高 過百萬交易急增(視頻)

舊金山買下第100個單位變可負擔住房(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。