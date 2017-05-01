舊金山日落區獨立屋較叫價高出55萬成交（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山日落區一棟住宅最近以155萬成交，比原本上市的售價高出了55萬元，顯示舊金山房屋市場仍然熱絡。

位於舊金山日落區25街1531號的一棟三房兩浴的獨立房屋，居住面積大約1,700平方呎，上市售價是99.5萬元。

代售該房屋的經紀表示，他們列出較低售價，也是希望吸引較多買家競標，果然在看房時間高峰期，有40、50人來看房，總共收到18個買家給出的成交價，最後屋主決定以155萬元售出，而且買主全部現金付款，5天就能完成過戶手續 。

根據房屋銷售網站Trulia提供的資料顯示，舊金山19街以西的日落區房屋，目前每平方呎售價已高達875元，顯示舊金山房屋市場仍然熱絡。

另外，房屋地產分析公司CoreLogic的研究發現，灣區3月份銷售的新屋、二手房及公寓單位總共超過7,200間，是5年來新高，比2月份上升約51%，比去年同期上升約4%。

而灣區3月份房屋成交的中位價是709,000元，南灣Santa Clara縣的中位價則是988,000元。

更多新聞：

示威者反特朗普減稅案 憂削可負擔房屋撥款（視頻）

灣區3月房屋銷售創5年新高 中位價近歷史高位

舊金山地產轉讓稅收創新高 過百萬交易急增（視頻）

舊金山買下第100個單位變可負擔住房（視頻）

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。