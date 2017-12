舊金山劫車案頻仍 週五週六兩天共5宗

By

【KTSF】

舊金山上週五發生一宗劫車案,最後觸發警員開槍殺死疑犯的事件,至週末,灣景區、Mission區和田德隆也先後發生多宗劫車案件。

第一宗案件在週五早上10時半左右發生,警方接獲打劫和劫車舉報,地點在Potrero Hill 23街1800號路段。

42歲男疑犯Keita O’Neill被指襲擊加州彩券局一名女僱員,然後駕駛女僱員的白色客貨車離開。

警方到場後截停另一輛汽車,將3至4名人士扣查。

之後,警員在Fitzgerald大街夾Griffith街截停白色客貨車,在O’Neill步出客貨車期間,有警員向他開槍,後者送院搶救後不治,警方尚未公布槍擊案的細節。

同日下午5時左右,在101公路附近的Cesar Chavez街2800號路段一個加油站也發生劫車案,54歲受害人當時正在付錢買油,把車匙留在車內。

一名56歲男疑犯趁機登上汽車,把車開走,受害人一度嘗試打開車門,並被拖行一段路,最後疑犯撞車,與受害人同告受傷,需要送院治療,二人沒有生命危險,疑犯已被捕。

至週六,舊金山再發生另外3宗劫車案,晚上8時左右,地點在Newhall街夾Evans大街,一名20歲女子當時坐在車中,一對男女疑犯突然走近,持槍指嚇女子步出車外,接著把車開走。

警方接報後很快把車截停,將涉案男女拘捕。

接著在晚上11時左右,一名48歲男子在Jennings街2100號路段,相約有意購買其汽車的買家會面。

該名30歲買家現身後掏出手槍,要求受害人交出車匙,得手後駕車離開。

至晚上11時半左右,一名男子在Eddy街夾Leavenworth街下車買東西,其間沒有把車鎖上,他返回汽車時,發現有4名男子坐在車內,一名女子威嚇他把車啟動。

受害人按疑犯的指示做,疑犯接著把車開走,警方尚未透露案件詳情。

