舊金山劫車案頻仍 週五週六兩天共5宗

By

【KTSF】

舊金山上週五發生一宗劫車案，最後觸發警員開槍殺死疑犯的事件，至週末，灣景區、Mission區和田德隆也先後發生多宗劫車案件。

第一宗案件在週五早上10時半左右發生，警方接獲打劫和劫車舉報，地點在Potrero Hill 23街1800號路段。

42歲男疑犯Keita O’Neill被指襲擊加州彩券局一名女僱員，然後駕駛女僱員的白色客貨車離開。

警方到場後截停另一輛汽車，將3至4名人士扣查。

之後，警員在Fitzgerald大街夾Griffith街截停白色客貨車，在O’Neill步出客貨車期間，有警員向他開槍，後者送院搶救後不治，警方尚未公布槍擊案的細節。

同日下午5時左右，在101公路附近的Cesar Chavez街2800號路段一個加油站也發生劫車案，54歲受害人當時正在付錢買油，把車匙留在車內。

一名56歲男疑犯趁機登上汽車，把車開走，受害人一度嘗試打開車門，並被拖行一段路，最後疑犯撞車，與受害人同告受傷，需要送院治療，二人沒有生命危險，疑犯已被捕。

至週六，舊金山再發生另外3宗劫車案，晚上8時左右，地點在Newhall街夾Evans大街，一名20歲女子當時坐在車中，一對男女疑犯突然走近，持槍指嚇女子步出車外，接著把車開走。

警方接報後很快把車截停，將涉案男女拘捕。

接著在晚上11時左右，一名48歲男子在Jennings街2100號路段，相約有意購買其汽車的買家會面。

該名30歲買家現身後掏出手槍，要求受害人交出車匙，得手後駕車離開。

至晚上11時半左右，一名男子在Eddy街夾Leavenworth街下車買東西，其間沒有把車鎖上，他返回汽車時，發現有4名男子坐在車內，一名女子威嚇他把車啟動。

受害人按疑犯的指示做，疑犯接著把車開走，警方尚未透露案件詳情。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。