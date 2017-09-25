舊金山家暴疑犯與警對歭 被警員開槍擊斃

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠附近週六晚發生懷疑家暴案，疑犯持械並脅持他的妻子及兩名子女，警方指，有人從公寓中向外開了兩槍，警方最後入屋，開槍將疑犯擊斃。

案發現場是Pacific街夾Taylor及Mason之間的一條小巷，距離華埠中心大約3個街口，週日早上，警方仍然封鎖案發的小巷調查。

警方表示，週六晚11時35分接報指，在Salmon街首個路段一間公寓，有懷疑家暴報告，而當中有人持有武器。

警方透露，案發時一名男疑犯與他太太，以及兩名分別5歲及11歲的孩子在公寓裏面。

警員到場後，聽到公寓裏面傳出叫喊聲，大約11時45分，有人從公寓裏向街外開了一槍。

警方指，該名男疑犯不肯釋放他的妻兒，警方在門外戒備，雙方一度對峙，並持續進行談判至週日凌晨時份。

大約凌晨2時50分，疑犯拒絕再談判，警方指，有人從公寓裏對外再開一槍。

警方因為擔心人質的安危，於是進入公寓裏營救，這時有警員在公寓裏開槍，疑犯中槍受傷送院，最後證實死亡，疑犯的族裔及身份尚未公布。

疑犯的妻兒獲救，即場接受救護人員的治理。

由於現場鄰近華埠，有很多華裔居民在該路段居住，有居民表示，週六晚聽到多下疑似槍聲的響聲，整條街都佈滿警車。

警方仍未公布究竟在公寓裏發生什麼事，導致警員開槍，警局內務組及地檢處等多個部門，亦同時著手調查這宗槍擊案。

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