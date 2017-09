舊金山家暴疑犯與警對歭 被警員開槍擊斃

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠附近週六晚發生懷疑家暴案,疑犯持械並脅持他的妻子及兩名子女,警方指,有人從公寓中向外開了兩槍,警方最後入屋,開槍將疑犯擊斃。

案發現場是Pacific街夾Taylor及Mason之間的一條小巷,距離華埠中心大約3個街口,週日早上,警方仍然封鎖案發的小巷調查。

警方表示,週六晚11時35分接報指,在Salmon街首個路段一間公寓,有懷疑家暴報告,而當中有人持有武器。

警方透露,案發時一名男疑犯與他太太,以及兩名分別5歲及11歲的孩子在公寓裏面。

警員到場後,聽到公寓裏面傳出叫喊聲,大約11時45分,有人從公寓裏向街外開了一槍。

警方指,該名男疑犯不肯釋放他的妻兒,警方在門外戒備,雙方一度對峙,並持續進行談判至週日凌晨時份。

大約凌晨2時50分,疑犯拒絕再談判,警方指,有人從公寓裏對外再開一槍。

警方因為擔心人質的安危,於是進入公寓裏營救,這時有警員在公寓裏開槍,疑犯中槍受傷送院,最後證實死亡,疑犯的族裔及身份尚未公布。

疑犯的妻兒獲救,即場接受救護人員的治理。

由於現場鄰近華埠,有很多華裔居民在該路段居住,有居民表示,週六晚聽到多下疑似槍聲的響聲,整條街都佈滿警車。

警方仍未公布究竟在公寓裏發生什麼事,導致警員開槍,警局內務組及地檢處等多個部門,亦同時著手調查這宗槍擊案。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。