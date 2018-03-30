華人基督教會命案 家屬指死者生前屢遭丈夫毒打

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【KTSF 陳嘉琪報導】

週日在舊金山華人基督教會不幸被丈夫用刀刺死的華裔女子周潔雲，大部分的家人仍然遠在中國，本台週四用電話訪問了周潔雲的姊夫，得到更多關於這個家庭的資料。

37歲死者周潔雲來自中國珠海，她的姐夫饒先生表示，周潔雲學歷不算突出，但她的際遇好，年輕的時候在中國銀行澳門分行任職。

就在那段時間，認識了案中的被告，41歲的Wyn Leung，饒先生透露，Leung自小就移民美國，在美國長大，而饒先生與Leung的接觸不多，大概只見過三次面，周潔雲認識了Leung後，就隻身嫁到舊金山，但就他所知，周潔雲的惡夢隨之而來。

饒先生說：”她從嫁過去，給他生了一個小孩後，兩個月開始就有家暴行為，而且我們跟她見面的時候，他老公一直打來，看她一直在忍，在孝敬她那邊的家公家婆，他的家人也是冷血的，到今天為止，我們也沒接到一個道歉的電話。”

饒先生表示，周潔雲來美已經有9年，與Leung育有一對8歲及5歲半的子女，然而在這幾年間，Leung的家暴行為反而愈來愈激烈。

饒先生說：”小孩才兩個月就開始打她，那個打（被告）不是選不中要害的打，是打她的頭，打她的嘴巴，打到出血，是她（死者）跟我說，後來我就跟梁文（被告）溝通過，在微信裡面，我說你不能打女人，打女人是很大罪過，有苦有難都可以商量，可以說出來，但不能動手，他對我很大意見，因為我這個觀點。”

周潔雲的媽媽今個月24日才從舊金山回到珠海，誰料到一天後周潔雲就被殺害，饒先生一家至今仍不敢告訴媽媽周潔雲被殺的消息。

饒先生表示，是周潔雲在美國的朋友最先通知他們有關消息，他們連日來嘗試聯絡周潔雲已經聯絡不上了。

饒先生說：”我們那晚沒睡覺，抱著在哭，我們聽到這個消息後，大姊都暈掉了，大姊那個苦是說不出來的，畢竟是一個37歲，很樂觀，很上進，有愛心，有正義感的人就這樣沒了。”



饒先生一家正辦理簽證，希望盡快趕到灣區，處理周潔雲的後事，不過因為周潔雲已經入籍，中領館表示，要照正常程序辦理簽證，饒先生指，可能到5月份才來到舊金山。



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