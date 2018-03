華人基督教會命案 家屬指死者生前屢遭丈夫毒打

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

週日在舊金山華人基督教會不幸被丈夫用刀刺死的華裔女子周潔雲,大部分的家人仍然遠在中國,本台週四用電話訪問了周潔雲的姊夫,得到更多關於這個家庭的資料。

37歲死者周潔雲來自中國珠海,她的姐夫饒先生表示,周潔雲學歷不算突出,但她的際遇好,年輕的時候在中國銀行澳門分行任職。

就在那段時間,認識了案中的被告,41歲的Wyn Leung,饒先生透露,Leung自小就移民美國,在美國長大,而饒先生與Leung的接觸不多,大概只見過三次面,周潔雲認識了Leung後,就隻身嫁到舊金山,但就他所知,周潔雲的惡夢隨之而來。

饒先生說:”她從嫁過去,給他生了一個小孩後,兩個月開始就有家暴行為,而且我們跟她見面的時候,他老公一直打來,看她一直在忍,在孝敬她那邊的家公家婆,他的家人也是冷血的,到今天為止,我們也沒接到一個道歉的電話。”

饒先生表示,周潔雲來美已經有9年,與Leung育有一對8歲及5歲半的子女,然而在這幾年間,Leung的家暴行為反而愈來愈激烈。

饒先生說:”小孩才兩個月就開始打她,那個打(被告)不是選不中要害的打,是打她的頭,打她的嘴巴,打到出血,是她(死者)跟我說,後來我就跟梁文(被告)溝通過,在微信裡面,我說你不能打女人,打女人是很大罪過,有苦有難都可以商量,可以說出來,但不能動手,他對我很大意見,因為我這個觀點。”

周潔雲的媽媽今個月24日才從舊金山回到珠海,誰料到一天後周潔雲就被殺害,饒先生一家至今仍不敢告訴媽媽周潔雲被殺的消息。

饒先生表示,是周潔雲在美國的朋友最先通知他們有關消息,他們連日來嘗試聯絡周潔雲已經聯絡不上了。

饒先生說:”我們那晚沒睡覺,抱著在哭,我們聽到這個消息後,大姊都暈掉了,大姊那個苦是說不出來的,畢竟是一個37歲,很樂觀,很上進,有愛心,有正義感的人就這樣沒了。”



饒先生一家正辦理簽證,希望盡快趕到灣區,處理周潔雲的後事,不過因為周潔雲已經入籍,中領館表示,要照正常程序辦理簽證,饒先生指,可能到5月份才來到舊金山。



