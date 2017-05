By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市中心週三的警員開槍事件,法醫證實死者身分。

被擊斃的是26歲男子Nicholas Flusche,警方表示,他週三早上11時許在市中心Market街的一間三文治店,懷疑刺傷一名菲律賓裔男子。

兩名警員巡經現場目擊事件,最少一名警員開槍,Flusche中槍身亡,被剌傷的男子送院,但沒生命危險。

