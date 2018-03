舊金山SoMa區推全新可負擔房屋 現正接受申請

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山South of Market區推出全新可負擔房屋,現正接受申請。

地點在Mission街1036號,提供43個低於市價的一至三房單位。

一房單位月租由1,046元起、兩房就是1,254元、三房1,378元。

一人申請的年收入不得超過40,350元、兩人就不得超過46,150元。

申請人在過去3年必須沒有被逼遷過、或者在5年內被逼遷少於兩次,如果申請人曾被無理由逼遷則是例外。另外,申請人亦都必須無案底。

截止申請日期是3月22號下午5時。申請費是30元,按金是一個月的月租,單位將會以抽籤決定。

詳情可以按這裡登入網址查詢。

申請方法:

網上申請點擊這裡

或者

郵寄申請點擊這裡下載表格,然後寄去地址:

1036 Mission Lottery

PO Box 420847

San Francisco CA 94142

(*申請者不得同時在網上和郵寄表格申請,否則可能被取消資格)

講座日期:

3月8日下午2時

3月13日下午5時

地點:Kelly Cullen Community (220 Golden Gate Avenue, San Francisco)

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。