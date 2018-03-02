舊金山SoMa區推全新可負擔房屋 現正接受申請

【KTSF 郭柟報導】
舊金山South of Market區推出全新可負擔房屋，現正接受申請。
地點在Mission街1036號，提供43個低於市價的一至三房單位。
一房單位月租由1,046元起、兩房就是1,254元、三房1,378元。
一人申請的年收入不得超過40,350元、兩人就不得超過46,150元。
申請人在過去3年必須沒有被逼遷過、或者在5年內被逼遷少於兩次，如果申請人曾被無理由逼遷則是例外。另外，申請人亦都必須無案底。
截止申請日期是3月22號下午5時。申請費是30元，按金是一個月的月租，單位將會以抽籤決定。
詳情可以按這裡登入網址查詢。
申請方法：
網上申請點擊這裡
或者
郵寄申請點擊這裡下載表格，然後寄去地址：
1036 Mission Lottery
PO Box 420847
San Francisco CA 94142
(*申請者不得同時在網上和郵寄表格申請，否則可能被取消資格)
講座日期：
3月8日下午2時
3月13日下午5時
地點：Kelly Cullen Community (220 Golden Gate Avenue, San Francisco)
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