舊金山媽媽提款為女兒買生日蛋糕 遇兩匪搶錢（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山一名單親媽媽週末到銀行提款,打算為女兒買生日蛋糕,豈料返家時在停車場 被兩名匪徒搶走她錢包,裡面有用來買蛋糕的錢,舊金山警方發布閉路電視片段,呼籲市民提供線索。

案發現場是Mission區Florida街夾18街一棟公寓住宅的停車場,上星期六晚上10點半,兩名拉美裔男子用手槍指嚇一名女子,並一度從汽車裡搶走女事主1歲大的女兒。

匪徒最後交回嬰兒給事主,可是搶走事主的背囊,錢包裡的現金是女事主當天到銀行提取的錢,打算為女兒買生日蛋糕。

事主後來尋回錢包,可是裡面的錢已經沒有了。

案發後約20分鐘,距離劫案現場三條街口,Hampshire街600號地段,又發生持槍的搶劫汽車案件,匪徒也是兩名拉美裔男子,警方正調查兩宗案件是否有關連。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。